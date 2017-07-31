Ürün açıklaması videosu hazırlayacaklara altın tavsiye

Ürün açıklama videoları oldukça etkili ve faydalı olmalarıyla yeni nesil içerik türleri olarak online platformlarda kullanılıyor. Siz de ürün açıklaması videosu hazırlarken bu önerilerden faydalanabilirsiniz.

E-ticaret sitelerinde kullanıcı dostu arayüzler ve kaliteli görseller kadar zengin bir içerik de dönüşüm oranlarına ciddi katkılar sağlıyor. Ürünleri listelerken görseller ve içerik yazılarının yerini video içerikler almaya başlıyor.

ÜRÜN AÇIKLAMA VİDEOSU HAZIRLAYANLARA ALTIN TAVSİYELER

Ürün açıklama videoları çekmek iyi bir ön hazırlık süreci gerektiriyor. Videoyu çekmeden önce ürünün nasıl anlatılması gerektiği ve hangi yönlere odaklanmak gerektiği gibi konulara karar vermek önemli. Video için mini bir metin hazırlamak bu konuda yol gösterici olabilir.

Video çekimi öncesi birkaç kez prova yapmak video kalitesinin daha iyi olmasında önemli rol oynuyor. Ürünün spesifik noktaları ve anlatım dili üzerine biraz çalışmak yapmak faydalı olabilir.

Video çekerken hangi noktalara yakın çekim yapılacağı ve ürünün fonksiyonları, detayları ve diğer özelliklerinin nasıl çekileceğine karar verilmesi gerekiyor.

Videoların çok uzun olması hem kullanıcıların sıkılmasına yol açıyor hem de videonun daha komplike hale gelmesi açısından risk taşıyor. Maksimum 2-3 dakikalık videolar ürün açıklamaları için ideal zaman dilimlerini oluşturuyor.

Video çekimlerini belirli bir konseptte gerçekleştirmek ve bazı standartlar dahilinde düzenlemek hem video kalitesini yükseltiyor hem de izlenme oranlarını artırıyor. Beyaz bir arka fon veya profesyonel olarak hazırlanmış iyi bir arka plan videonun görselliğini zenginleştiriyor.

Çekimlerde anlatım dili de önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor. Hedef kitleye yönelik ve onların anlayabileceği tarzda bir anlatım dili seçmek videoların anlaşılır ve etkileyici olmalarını kolaylaştırıyor.

Kullanılan anlatım dilinin düzgün olması ve seri bir akıcılıkta ürünü anlatmak, izlenme keyfini üst düzeye çıkaran etkenler arasında bulunuyor.

Yakınlaştırma efektlerini doğru kullanmak ve anlatımla koordineli olarak yakınlaştırmalar yapmak video çekiminde oldukça önemli.

Video çekerken kullanıcı geri bildirimi olarak izlenme oranları ve yorumlarını değerlendirmek gerekiyor. Hangi konseptin daha başarılı olduğunu geri bildirimlerle anlamak mümkün.

Videoların profesyonel bir şekilde düzenlenmesi, montajlanması, gerektiğinde altyazı seçeneklerine başvurulması ve ürün fonksiyonlarının yazı halinde videolara yerleştirilmesi de etkili video teknikleri arasında yer alıyor.

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