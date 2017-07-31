‹ Önceki Haber Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı Sonraki Haber › Türkiye'de öne çıkan 10 girişim hızlandırma programı Türkiye'de öne çıkan 10 girişim hızlandırma programı

Ürün açıklaması videosu hazırlayacaklara altın tavsiye

31.07.2017 - 11:56

Ürün açıklama videoları oldukça etkili ve faydalı olmalarıyla yeni nesil içerik türleri olarak online platformlarda kullanılıyor. Siz de ürün açıklaması videosu hazırlarken bu önerilerden faydalanabilirsiniz.

E-ticaret sitelerinde kullanıcı dostu arayüzler ve kaliteli görseller kadar zengin bir içerik de dönüşüm oranlarına ciddi katkılar sağlıyor. Ürünleri listelerken görseller ve içerik yazılarının yerini video içerikler almaya başlıyor.

ÜRÜN AÇIKLAMA VİDEOSU HAZIRLAYANLARA ALTIN TAVSİYELER

Ürün açıklama videoları çekmek iyi bir ön hazırlık süreci gerektiriyor. Videoyu çekmeden önce ürünün nasıl anlatılması gerektiği ve hangi yönlere odaklanmak gerektiği gibi konulara karar vermek önemli. Video için mini bir metin hazırlamak bu konuda yol gösterici olabilir.

Video çekimi öncesi birkaç kez prova yapmak video kalitesinin daha iyi olmasında önemli rol oynuyor. Ürünün spesifik noktaları ve anlatım dili üzerine biraz çalışmak yapmak faydalı olabilir.

Video çekerken hangi noktalara yakın çekim yapılacağı ve ürünün fonksiyonları, detayları ve diğer özelliklerinin nasıl çekileceğine karar verilmesi gerekiyor.

Videoların çok uzun olması hem kullanıcıların sıkılmasına yol açıyor hem de videonun daha komplike hale gelmesi açısından risk taşıyor. Maksimum 2-3 dakikalık videolar ürün açıklamaları için ideal zaman dilimlerini oluşturuyor.

Video çekimlerini belirli bir konseptte gerçekleştirmek ve bazı standartlar dahilinde düzenlemek hem video kalitesini yükseltiyor hem de izlenme oranlarını artırıyor. Beyaz bir arka fon veya profesyonel olarak hazırlanmış iyi bir arka plan videonun görselliğini zenginleştiriyor.

Çekimlerde anlatım dili de önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor. Hedef kitleye yönelik ve onların anlayabileceği tarzda bir anlatım dili seçmek videoların anlaşılır ve etkileyici olmalarını kolaylaştırıyor.
Kullanılan anlatım dilinin düzgün olması ve seri bir akıcılıkta ürünü anlatmak, izlenme keyfini üst düzeye çıkaran etkenler arasında bulunuyor.

Yakınlaştırma efektlerini doğru kullanmak ve anlatımla koordineli olarak yakınlaştırmalar yapmak video çekiminde oldukça önemli.

Video çekerken kullanıcı geri bildirimi olarak izlenme oranları ve yorumlarını değerlendirmek gerekiyor. Hangi konseptin daha başarılı olduğunu geri bildirimlerle anlamak mümkün.

Videoların profesyonel bir şekilde düzenlenmesi, montajlanması, gerektiğinde altyazı seçeneklerine başvurulması ve ürün fonksiyonlarının yazı halinde videolara yerleştirilmesi de etkili video teknikleri arasında yer alıyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı Sonraki Haber › Türkiye'de öne çıkan 10 girişim hızlandırma programı Türkiye'de öne çıkan 10 girişim hızlandırma programı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.617 Değişim: -0,08% Hacim : 2.072 Mio.TL Son veri saati : 14:10
Düşük 107.388 31.07.2017 Yüksek 108.184
Açılış: 107.921
3,5244 Değişim: -0,11%
Düşük 3,5178 31.07.2017 Yüksek 3,5390
Açılış: 3,52835
4,1366 Değişim: -0,25%
Düşük 4,1299 31.07.2017 Yüksek 4,1595
Açılış: 4,1469
143,72 Değişim: -0,18%
Düşük 143,29 31.07.2017 Yüksek 144,48
Açılış: 143,98
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.