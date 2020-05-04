‹ Önceki Haber Kimya sektörünün ihracatı 6 milyar doları aştı Kimya sektörünün ihracatı 6 milyar doları aştı Sonraki Haber › New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Türkiye'den 1.8 milyar dolarlık fındık ihracatı yapıldı

04.05.2020 - 16:54
Türkiye'den 1.8 milyar dolarlık fındık ihracatı yapıldı | Sektör Haberleri

Türkiye'den 8 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 844 milyon dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun 8 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 685 dolardan işlem gördü. Söz konusu dönemde 277 bin 281 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 844 milyon 289 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde, 210 bin 600 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 222 milyon 206 bin kazanç elde etmişti.

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın istedikleri gibi gittiğini belirterek, "Sezon sonunda elde edilen döviz miktarının 2,5 milyar doları geçmesini öngörüyoruz. Rakamlara göre hedeflerimizi tutturacağız." dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.842 Değişim: -2,24% Hacim : 8.899 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.306 04.05.2020 Yüksek 100.254
Açılış: 100.254
7,0459 Değişim: 0,53%
Düşük 6,9956 04.05.2020 Yüksek 7,0521
Açılış: 7,0086
7,6821 Değişim: -0,28%
Düşük 7,6562 04.05.2020 Yüksek 7,7116
Açılış: 7,7038
386,47 Değişim: 0,77%
Düşük 381,66 04.05.2020 Yüksek 387,69
Açılış: 383,51
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.