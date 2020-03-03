‹ Önceki Haber İhlas Haber Ajansı halka açılıyor İhlas Haber Ajansı halka açılıyor Sonraki Haber › İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'Corona virüs' açıklaması İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'Corona virüs' açıklaması

Türkiye'den 1.4 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

03.03.2020 - 16:55
Türkiye'den 1.4 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı | Sektör Haberleri

Türkiye'de, 1 Eylül 2019-29 Şubat 2020 döneminde fındık ihracatından 1 milyar 440 milyon dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 6 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 687 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 220 bin 724 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 440 milyon 71 bin 919 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 68 ton fındık satarak 950 milyon 751 bin dolar gelir elde etmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.207 Değişim: 0,00% Hacim : 10.091 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.881 03.03.2020 Yüksek 111.207
Açılış: 108.998
6,1084 Değişim: 0,08%
Düşük 6,0934 04.03.2020 Yüksek 6,1192
Açılış: 6,1036
6,8198 Değişim: -0,09%
Düşük 6,8098 04.03.2020 Yüksek 6,8377
Açılış: 6,8259
322,94 Değişim: 0,64%
Düşük 320,76 04.03.2020 Yüksek 324,66
Açılış: 320,88
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.