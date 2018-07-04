‹ Önceki Haber TSKB sendikasyon kredisi aldı TSKB sendikasyon kredisi aldı Sonraki Haber › New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı

Sivas lojistik üssü olacak

04.07.2018 - 09:04
Sivas lojistik üssü olacak

Sivas Valisi Gül, "Merkezin bir yıl içerisinde inşaat işleri tamamlanarak Sivas Kongresi'nin 100. yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilecektir. Ülkemizin 9. lojistik merkezi Sivas, 1 milyon ton taşıma kapasiteli olacak" dedi.

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'a lojistik merkezi kurulacağını bildirdi. AA'nın haberine göre; Gül, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas'ın yapılacak olan lojistik merkezi ile konumunu fırsata çevireceğini belirtti.

Gül, TCDD Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınan ve altyapı inşası eylülde başlayacak lojistik merkezin, Ulaş Kovalı mevkisine Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yanına kurulacağını ifade etti.

##$HABER_1447323$##

Sivas’ın limanlara yakın, ulaşım sorunu olmayan gün geçtikçe ihracat rakamları artan bir il olduğuna dikkati çeken Gül, “Geçen hafta altyapı ihalesi gerçekleştirilen Demirağ OSB'nin yanına yapılacak olan lojistik merkez, ilimizi lojistik üs haline getirecek." açıklamasında bulundu.

Merkezin toplam alanının 550 bin metrekare olduğunu belirten Vali Gül, şunları kaydetti:

"Lojistik merkezin 215 bin metrekaresi Demirağ OSB’nin içinde bulunacak. İçinden demiryolu hattı geçen Demirağ OSB’nin, lojistik merkez ile planlanmış olması da müteşebbislere büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü müteşebbisler, ürünlerini taşıma sorunu yaşamadan yurt dışına dahi pazarlayabilecekler. 2 Ağustos 2018 tarihinde altyapı ihalesi yapılacak olan merkezin bir yıl içerisinde inşaat işleri tamamlanarak Sivas Kongresi’nin 100. yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilecektir. Ülkemizin 9. lojistik merkezi Sivas, bir milyon ton taşıma kapasiteli olacak. Merkezin hayata geçirilmesinde büyük emekleri ve destekleri olan Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz başta olmak üzere ilimiz milletvekillerine ve bürokratlarına teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Gül, lojistik merkezlerde pek çok depo, dağıtım ve kargo aktarma merkezleri, paketleme, montaj, demontaj, lojistik, taşımacılık ve sigorta şirketleri, bankacılık ve finans kurumları, gümrük idareleri, lojistik eğitim ve öğrenim kurumları, sosyal tesisler, lojistik sektör tedarikçileri satış ve servis yerleri, tır-kamyon ve binek araç parklarının yer alacağını belirtti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber TSKB sendikasyon kredisi aldı TSKB sendikasyon kredisi aldı Sonraki Haber › New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.178 Değişim: 0,61% Hacim : 3.937 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 96.392 04.07.2018 Yüksek 97.455
Açılış: 96.796
4,6790 Değişim: 0,15%
Düşük 4,6650 04.07.2018 Yüksek 4,7230
Açılış: 4,67215
5,4491 Değişim: 0,05%
Düşük 5,4393 04.07.2018 Yüksek 5,5075
Açılış: 5,4465
189,04 Değişim: 0,43%
Düşük 187,93 04.07.2018 Yüksek 191,13
Açılış: 188,23
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.