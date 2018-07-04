Sivas lojistik üssü olacak

Sivas Valisi Gül, "Merkezin bir yıl içerisinde inşaat işleri tamamlanarak Sivas Kongresi'nin 100. yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilecektir. Ülkemizin 9. lojistik merkezi Sivas, 1 milyon ton taşıma kapasiteli olacak" dedi.

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'a lojistik merkezi kurulacağını bildirdi. AA'nın haberine göre; Gül, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas'ın yapılacak olan lojistik merkezi ile konumunu fırsata çevireceğini belirtti.

Gül, TCDD Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınan ve altyapı inşası eylülde başlayacak lojistik merkezin, Ulaş Kovalı mevkisine Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yanına kurulacağını ifade etti.

##$HABER_1447323$##

Sivas’ın limanlara yakın, ulaşım sorunu olmayan gün geçtikçe ihracat rakamları artan bir il olduğuna dikkati çeken Gül, “Geçen hafta altyapı ihalesi gerçekleştirilen Demirağ OSB'nin yanına yapılacak olan lojistik merkez, ilimizi lojistik üs haline getirecek." açıklamasında bulundu.

Merkezin toplam alanının 550 bin metrekare olduğunu belirten Vali Gül, şunları kaydetti:

"Lojistik merkezin 215 bin metrekaresi Demirağ OSB’nin içinde bulunacak. İçinden demiryolu hattı geçen Demirağ OSB’nin, lojistik merkez ile planlanmış olması da müteşebbislere büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü müteşebbisler, ürünlerini taşıma sorunu yaşamadan yurt dışına dahi pazarlayabilecekler. 2 Ağustos 2018 tarihinde altyapı ihalesi yapılacak olan merkezin bir yıl içerisinde inşaat işleri tamamlanarak Sivas Kongresi’nin 100. yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilecektir. Ülkemizin 9. lojistik merkezi Sivas, bir milyon ton taşıma kapasiteli olacak. Merkezin hayata geçirilmesinde büyük emekleri ve destekleri olan Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz başta olmak üzere ilimiz milletvekillerine ve bürokratlarına teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Gül, lojistik merkezlerde pek çok depo, dağıtım ve kargo aktarma merkezleri, paketleme, montaj, demontaj, lojistik, taşımacılık ve sigorta şirketleri, bankacılık ve finans kurumları, gümrük idareleri, lojistik eğitim ve öğrenim kurumları, sosyal tesisler, lojistik sektör tedarikçileri satış ve servis yerleri, tır-kamyon ve binek araç parklarının yer alacağını belirtti.

Etiketler