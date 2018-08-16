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Kuru incirde rekolte beklentisi 80 bin ton

16.08.2018 - 14:37
Kuru incirde rekolte beklentisi 80 bin ton

İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde hazırlanan rapora göre rekoltenin geçen sezona oranla yüzde 2,25 artarak 80 bin tona ulaşacağı ifade edildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Aydın Ticaret Borsası, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Tarım Orman Bakanlığı İzmir ve Aydın İl Müdürlükleriyle oluşan rekolte tahmin heyetince hazırlanan "Kuru incir tahmini rekolte raporu", İTB'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

AA'da yer alan habere göre; İTB Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, rekolte tahmin sonuçlarının 15 Ağustos'ta tamamlandığını hatırlattı. Hükümetin alacağı kararlarla Türk tarımının ivme kazanacağına inandıklarını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Alınacak önlemler dışa bağımlılığımızı sona erdirecektir. Ekonomimizde alınacak tedbirlerle de kur sıkıntısının yaşanmayacağına inanıyoruz. ABD'nin son zamanlardaki tutumu kabul edilebilir değildir. Türkiye, bunun üstesinden gelecek kadar vatanına, milletine sağdık insanların yaşadığı büyük bir ülkedir. Geldiğimiz noktada tarım, ekonomik kalkınmada en önemli kaldıraç olacaktır. Çünkü Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Birçok tarım ürününde kendimize yeter üretim kapasitemiz ve ihraç etme potansiyelimiz var. Bunlardan biri de Ege Bölgesi'nin eşsiz değerlerinden birisi olan incirdir."

Şen, Türkiye'nin geçen sezon 61 ton kuru incir ihracatıyla 265 milyon dolar döviz elde ettiğini anımsattı.

Bu sezon incirde daha iyi rakamlara ulaşılmasını beklediklerini aktaran Şen, "Rekolte tahmin heyeti üyesi arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalara göre hava şartlarının normal seyri halinde yeni sezonda 80 bin ton kuru incir rekoltesi tahmin edilmektedir. Buna göre yeni sezon rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 2,25 artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep ise Türk kuru meyvesini dünyaya satmak için değil pazarlamak için çalışmak gerektiğine işaret etti. 


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