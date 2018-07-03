‹ Önceki Haber Otomobil pazarı ilk yarıda daraldı Otomobil pazarı ilk yarıda daraldı Sonraki Haber › Çin piyasaları yatıştırmak için harekete geçti Çin piyasaları yatıştırmak için harekete geçti

KOBİ'lere 8 bin 846 işletme daha eklendi

03.07.2018 - 12:32
KOBİ'lere 8 bin 846 işletme daha eklendi

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından 8 bin 846 büyük işletme daha bu kapsama alındı ve KOBİ sayısı 3 milyon 470 bin 491'e yükseldi. Böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildi" dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından, 8 bin 846 büyük işletmenin daha bu kapsama alındığını ve KOBİ sayısının 3 milyon 470 bin 491'e yükseldiğini belirterek, "Böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildi." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, KOBİ tanımında yapılan değişikliğin bu işletmelere sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi verdi.

KOBİ'lerin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşları olduğuna işaret eden Uzkurt, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, bu işletmeleri ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Uzkurt, Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler, işletmelerin iş hacimlerinin büyümesi, KOBİ başına ortalama ciro tutarlarındaki artışlar, KOBİ'leri ve büyük işletmeleri sınıflandırmada farklı kuruluşlar tarafından farklı mali kriterlerin kullanılması, işletmelerde ölçek büyüdükçe teknoloji düzeyinin ve katma değerin artması gibi hususları ele alarak KOBİ tanımını değiştirdiklerine dikkati çekti. 
Cevahir Uzkurt, şöyle devam etti:

"Mali kriterler için belirlenen eşik değerlerin güncellenmesi ihtiyacı hasıl oldu ve bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2016 yılı beyanname bilgileri detaylı olarak incelendi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile birlikte, KOBİ tanımı kriterlerinden 'yıllık net satış hasılatı' ve 'mali bilanço' üst limiti 40 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltildi."

YENİ KOBİ'LERİN SEKTÖREL ALANLARI

Yönetmelikle KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından, 8 bin 846 büyük işletmenin daha bu kapsama alındığını ve 3 milyon 461 bin 645 olan KOBİ sayısının 3 milyon 470 bin 491'e yükseldiğini bildiren Uzkurt, böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildiğini dile getirdi.

Uzkurt, 8 bin 846 KOBİ'nin sektörel faaliyet alanları incelendiğinde, bu işletmelerin 2 bin 855'inin sanayi (2 bin 393'ü imalat), 2 bin 655'inin ticaret, bin 527'sinin hizmet, bin 536'sının inşaat ve 273'ünün ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye dikkati çeken Uzkurt, "Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletlerden yararlanan büyük işletmelerin 31 Aralık'a kadar 200 milyon lira kredi kullanması imkanı da devam ettirildi." diye konuştu. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Otomobil pazarı ilk yarıda daraldı Otomobil pazarı ilk yarıda daraldı Sonraki Haber › Çin piyasaları yatıştırmak için harekete geçti Çin piyasaları yatıştırmak için harekete geçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.588 Değişim: -0,19% Hacim : 5.775 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.450 03.07.2018 Yüksek 97.446
Açılış: 97.028
4,6757 Değişim: 1,27%
Düşük 4,5967 03.07.2018 Yüksek 4,6885
Açılış: 4,61705
5,4501 Değişim: 1,33%
Düşük 5,3581 03.07.2018 Yüksek 5,4618
Açılış: 5,37855
188,42 Değişim: 2,20%
Düşük 183,38 03.07.2018 Yüksek 189,08
Açılış: 184,37
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.