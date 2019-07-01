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Kivide yüksek kalite ve verim için 'arılı proje'

01.07.2019 - 11:37
Kivide yüksek kalite ve verim için 'arılı proje' | Sektör Haberleri

Önemli üretim merkezlerinden Yalova'da kivi yetiştiriciliğinde kalite ve verim artışı için uygulanmaya başlanan "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonun Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi"nde ilk sonuçlar olumlu çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı verilerine göre ülkede 62 bin ton kivi üretiminin 25 bin tonunun (yüzde 40), Yalova'da yapıldığını söyledi. Parıldar, 14 soğuk hava deposu bulunan Yalova'nın, kivinin lojistik merkezi haline geldiğini belirterek, "Kivi üretim alanlarını artırmak için proje yürütüyoruz. Çınarcık ilçemizin Kocadere köyünde de kiviye uygun yeni alanlar tespit edip burada havza projesi üzerinde duruyoruz. Projemizi hazırladık ve bu sene bakanlığımıza sunduk." bilgisini verdi.

Parıldar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün tescil ettirdiği "İlkaltın" kivisinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarının da olduğunu aktardı.

"ARILAR ÇİÇEKLENMEYİ ARTIRDI"

Uygulamaya başladıkları iki yıl süreli "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonun Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi"nin 31 Aralık 2020'de tamamlanacağını dile getiren Parıldar, şöyle konuştu:

"Polinasyonda, tozlaşmada, bal arısının diğer tozlayıcılara karşı 7 kat daha fazla etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardı. Bu araştırmaları birebir çiftçi şartlarında uygulayarak diğer tüm üreticilerimize de örnek olacak sonuçlar elde edip yaygınlaştırmak istiyoruz. Projemizin başlangıcını Kivi Üreticileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği ile yaptık. Altınova ilçesi Subaşı beldesi ve Geyikdere köyündeki kivi sahalarında geçen mart ve nisan ayları itibarıyla çalışmalara başladık, ilk sonuçlar olumlu çıktı."

Hem arılı hem de arısız yetişen bitkileri karşılaştırdıklarını aktaran Parıldar, şöyle devam etti:

"Arı kovanlarımızı arazi büyüklüğüne göre işletmelerimize yerleştirdik ve takibe başladık. Nisan ayının 15'i itibarıyla da kivilerimizde çiçeklenme başladı. Yaklaşık iki hafta süren çiçeklenme döneminde arıların uçuş sağlayabileceği yerlerdeki gelişmeyle, arıların erişemeyeceği, bizim kontrol altına aldığımız bölümlerdeki gelişmeyi takip ettik. Şu an itibarıyla meyvelerin çiçeklenmesi bitmiş durumda ve en son elde ettiğimiz verilere göre kontrol parsellerimizde, çiçeklenmenin meyveye dönüşümü yüzde 60'lar civarındayken, bu oranın arının uçuş sağladığı alanlarda yüzde 95 hatta yüzde 98 olduğunu görüyoruz."

"VERİMDE YÜZDE 20-25 ARTIŞ BEKLENİYOR"

Parıldar, 48 bin lira bütçeli projeyi gelecek yıl Kocadere bölgesinde sürdüreceklerini ifade ederek, hedeflere ilişkin şunları kaydetti:

"Arı polinasyonu ile elde etmiş olduğumuz meyvelerin depolama ile ilgili karşılığını da göreceğiz. Depolamaya dayanım süresi ve uygunluğu diğer meyvelerimize göre daha farklı mı, artısı var mı, yoksa herhangi bir fark yok mu; projemiz neticesinde bunu ortaya koyacağız. Yalova için '24 ayar altın' olarak ifade ettiğimiz kivinin daha iyi yerlere gelmesi için projelerimiz devam edecek. Projenin neticesinde hem verimde hem kalitede artış bekliyoruz. Hedeflediğimiz rakamları yüzde olarak ifade etmek projenin başlangıcı açısından çok doğru olmayabilir, ama yıl sonu itibarıyla verim anlamında da kalite anlamında da rakamsal sonuçlar ortaya çıkacak. 2019 yılı sonu itibarıyla, kasım ayındaki hasat döneminde çok net rakamlara ulaşabiliriz. Özellikle verimde yüzde 20-25 artış bekliyoruz." 

 


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