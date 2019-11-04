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Fındık ihracatı iki ayda 641 milyon dolar kazandırdı

04.11.2019 - 16:08
Fındık ihracatı iki ayda 641 milyon dolar kazandırdı | Sektör Haberleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, fındık ihracatının rekorlar kırmaya devam ettiği 2019-2020 sezonunda ekim sonu itibarıyla 99 bin 891 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve 641 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Geçen sezona göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatın da artarak devam ettiğini aktardı.

Sevinç, yeni sezonun ilk iki ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının yüzde 153 artarak 4 bin 117 tona ulaştığını ifade ederek, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde ise bu ülkeye 9 bin 55 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bunun bir rekor olduğunu, 2019 yılının rekor seviyede kapanacağının kesinleştiğini belirten Sevinç, yakın gelecekte Çin'in, Almanya ve İtalya'dan sonra ihracatta üçüncü sıraya geleceğinin emarelerinin görülmeye başlandığını aktardı.

Sevinç, Türkiye'de fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntılar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nezdinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle geliştirilmesi gerektiğini de ifade etti.


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