Dolandırıcılar KOSGEB'i kullanarak girişimcilerin fikir ve parasını çalıyor

Dolandırıcıların yeni hedefi girişimciler oldu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) destekleri için proje hazırladıklarını ve bu desteğini yüzde 100 alacaklarını iddia eden danışman şirketler, girişimcilerin fikirlerini ve paralarını alıp ortadan kayboluyor.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, dolandırıcılar KOSGEB’in girişimcilere sağladığı 50 bin liralık hibe desteği için proje çalışmalarına yardımcı olduklarını ileri sürüyor. Bu aşamada fikrini danışman şirkete anlatan girişimciler projelendirme çalışması için de şirkete 500 lira para ödüyorlar. Daha sonra şirket elemanları “Biz size projeyi kısa süre içerisinde döneceğiz” açıklamasını yapıyor. Kendini girişimciye danışman şirket olarak tanıtan dolandırıcılar, tüm bu işlemleri de internet ve telefon üzerinden yönetiyor. Ancak aradan geçen zaman içerisinde girişimci kimseye ulaşamıyor. Hem iş fikrini hem de parasını kaptıran girişimci soluğu mahkemede alıyor.

KOSGEB’in girişimciler için bir umut ışığı olduğunu anlatan Recep Biçer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “KOSGEB’in destekleri ve eğitimleri için beraber çalıştığı danışman şirket bulunmamaktadır. Bizim yapımız içerisinde böyle bir şey yok. Türkiye’deki KOBİ’ler şubelerimize başvuruş hem hibe programımızdan hem de faizsiz kredi desteğinden yararlanabilir ve bilgi sahibi olabilir. Eğitimler için de her hangi bir şirkete ücret ödemelerine gerek yoktur.”

HİBE KREDİ ALDATMACASI

Dolandırıcıların daha çok hibe kredilerle girişimcileri kandırdığına dikkat çeken Recep Biçer, “Birçok internet sitesinde ‘hibe kredi almanın püf noktaları’ şeklinde yönlendirmeler yapılıyor. Bunun için KOSGEB’in ağır şartlar uyguladığı ve en ufak bir hatada bir daha kesinlikle kredi alınamadığı belirtiliyor. Bunun için de danışmanlık yapıldığı ileri sürülüyor. Halbuki girişimcilerimizin KOSGEB bürolarına başvurarak bu krediler ve başvuralar hakkında bilgi almaları mümkün” dedi.

DUYURULAR YAPILIYOR

Fikir hırsızlarının önüne geçmek için KOSGEB olarak da çalışmalar başlattıklarını anlatan Recep Biçer şu ifadeleri kullandı “Girişimcilerimizi uyarmak için kamu spotları hazırladık. Ayrıca internet sitemizden de duyurular yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bilinçlenmek gerekiyor. Sürekli olarak bu konuları gündeme getiriyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen bize şikayetler geliyor. Konuyla ilgili mağdur olan girişimcilerimizin mutlaka mahkemeye bavurmaları ve yasal yollardan haklarını aramaları gerekiyor. Tüm bu yaşananların önüne geçmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz."

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