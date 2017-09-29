VakıfBank’tan KOBİ’lere özel kredi

VakıfBank KOBİ’lerin yılsonu finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla“ Şimdi Al, 2018’de Öde” kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde VakıfBank, taksit ödemelerine 2018 yılında başlamak isteyen KOBİ’lere 4 aya kadar ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 100.000 TL’ye kadar kredi kullanma avantajı sağlıyor.

Hazırladığı özel kampanyalarla KOBİ’lere olan desteğini sürdürmeye devam eden VakıfBank “Şimdi Al, 2018’de Öde” kampanyasını hayata geçirdi. VakıfBank’ın KOBİ’lerin yılsonu finansman ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için başlattığı, 100.000 TL’ye kadar kredi kullanma avantajı içeren kampanyada 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları sunuluyor.

İKİ FARKLI GERİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Ödeme planlarında aylık eşit veya 3 ayda bir eşit taksitli ya da 4 aya kadar ödemesiz dönemli geri ödeme seçenekleri sunan “Şimdi Al 2018’de Öde” kampanyasına katılan KOBİ’ler ayrıca, BusinessCard’ları ile (ek kartlar dahil) yapacakları ilk 5.000 TL’lik alışveriş karşılığında 100 TL ekstre indirimi kazanabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen KOBİ’lerin sisteme kayıtlı cep telefonlarından KOBI yazıp bir boşluk bırakarak kart numaralarının son 6 hanesini 6635’e SMS göndermesi yeterli.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada” VakıfBank olarak ülke ekonomisinin dinamik gücü olan KOBİ ve esnafımızı nakdi ve gayri nakdi kredilerden, tahsilat ve ödeme hizmetlerine kadar birçok alanda destekliyoruz. Özellikle bankacılık sektörü aracılığıyla sağlanan kamu desteklerinin KOBİ ve esnafımıza ulaşması konusunda aktif rol alıyoruz” dedi.

KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda farklı finansal ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Özoğuz sözlerini şöyle sürdürdü. “Bankamız son olarak KOBİ’lerin yılsonu ihtiyaçlarını karşılayacak “Şimdi Al, 2018’de Öde” kampanyasını hayata geçirdi. Bu kampanya ile KOBİ’lerimiz ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde karşılayacak, üretimlerini ara vermeden sürdürebilecekler. Uzun yıllardır bankamızın özel ilgi gösterdiği KOBİ’lere, Türkiye genelinde yaygın şube ağımız, geniş ürün yelpazemiz ve 2100’ün üzerinde uzman müşteri temsilcimiz aracılığıyla hizmet vermeye devam edeceğiz.”

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