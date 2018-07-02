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Whatsapp'ta yeni dönem bugün resmen başladı

02.07.2018 - 11:46
Whatsapp'ta yeni dönem bugün resmen başladı

Haziran ayı başında Android kullanıcıları için WhatsApp grup ayarları yenilikleri odaklı bir güncelleme sunan servis, şimdi de iOS kullanıcılarına daha fazla seçenek sunuyor. İşte, iOS için Whatsapp güncellemesi ile gelen yeni özellikler...

Grup yöneticileri, iOS için WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler ile çok daha başarılı bir yönetim sergileyebilecekler. Bunların başında, sadece grup yöneticilerinin bir gruba mesaj gönderme yetkisine sahip olması başı çekiyor.

Bu yeni seçeneği Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarları içerisinde Sadece Yöneticiler olarak bulmanız mümkün. Bu arada yönetici olmayanların mesajları hala okuyabileceğini ve Yöneticiye Mesaj Gönder seçeneği ile özel olarak yanıt verebileceğini de belirtelim.

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Bu yeniliğin grupları önemli duyurular ve bilgiler için kullananların oldukça işine yarayacağını söyleyebiliriz.

Örneğin; öğretmenler, ebeveynler, topluluk merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu özellikle paylaşımlarının ilgili kitleye sorunsuzca ulaşmasını sağlayabilecek. Bu anlamda yönetici aracının oldukça işlevsel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Güncellemenin sunduğu önemli bir geliştirme ise, grup yöneticisinin telefon numaralarını değiştirdiklerinde kişilere kolayca bildirimde bulunmasına olanak sağlaması.

Bu yeni seçeneğe ise Ayarlar > Hesap > Telefon Numarasını Değiştir sıralaması üzerinden kolayca erişilebiliyor. Ek olarak, hangi kişilerin yeni telefon numaranızı öğrenmesini istediğinizi de seçme şansına sahipsiniz.

Shiftdelete'in haberine göre WhatsApp geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına sunduğu grup deneyimi için birçok adım atmayı ihmal etmemiş durumda. Bunların birçoğunun hali hazırda Telegram ile sunulduğunu da hatırlatmak gerek. Hoş her uygulama birbirinden bolca esinleniyor. Son dönemde sunulanlar arasında; grup bilgileri, yazılanlardan geri kalmama özelliği ve kullanıcıların ayrıldığı gruba sürekli olarak tekrar eklenmesine karşı koruma gibi detaylar öne çıkanlar arasında yer alıyor


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