Vestel’e Plus X Award’dan ‘En Yenilikçi Marka’ ödülü

Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’da 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldı. Yarışmada tüketici elektroniği kategorisinde en fazla ödülü alan Vestel ‘En Yenilikçi Marka’ seçildi.

Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, 6 ürünü ile 18 ödül sayısına ulaşarak tüketici elektroniği kategorisinde en çok ödülü alan marka oldu.

İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor. Her kategoride en çok ödül sayısına ulaşan markalar Plus X’in en prestijli ve en büyük ödülü olan ‘En Yenilikçi Marka’ ödülüne layık görülüyor. 15 yıldır düzenlenen ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarının yarıştığı Plus X Award’da şirketlerin inovatif yaklaşımları cesaretlendirilerek gelişimleri ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmaları destekleniyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler