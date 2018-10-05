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Hannover Messe’de gündem Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka

05.10.2018 - 11:39
Hannover Messe’de gündem Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka

Dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe’de 2019 yılında ana tema “Entegre Endüstri – Endüstriyel Zeka” olacak. Dünyada “Endüstri 4.0” kavramının ilk kez kullanıldığı etkinlik olarak sanayide dijital teknolojinin en büyük vitrini olan fuar, 1-5 Nisan tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek. Yapay zekâ çağında insan ve makine arasında dijital ağ kurulmasına odaklanacak fuarda üretim ve enerji sektörlerinin dijital dönüşümü ele alınacak.

Bu yıl Nisan ayında Türkiye’den 200’e yakın firmanın katılımıyla gerçekleşen Hannover Messe robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarıyla birbirinden görkemli show ve özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Her yıl endüstriyel teknolojide bir sonraki adımın ne olacağına odaklanan fuarın 2019 ana teması “Entegre Endüstri – Endüstriyel Zekâ” olarak belirlendi.

Yapay zekâ teknolojisinin üretim ve enerji sektörlerinde devrim yaratma potansiyeline dikkat çeken Deutsche Messe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler şunları söyledi:

“Müşterilerin artan talep ve beklentilerine uygun olarak makineler bir dönüşüm yaşıyor.  Bilgi üreten yapay zekâ sistemleri, veri ve algoritmalardan da yararlanarak üretim süreçleri, elektrik şebekeleri ve lojistik gibi alanlarda işletmeler sürekli optimize edebiliyor. Bu sistemlerin bir diğer özelliği de hata ve arızaları güvenilir bir şekilde tahmin edebilme kapasiteleri. Bu yılki temamız olan Entegre Endüstri – Yapay Zeka teması tam olarak bu potansiyele vurgu yapıyor.”

İnsan, makine ve veri arasındaki ağı bilgi paylaşımını sağlayan ortak platformların oluşturduğunu belirten Köckler şunları söyledi:

“Bu platformlarda insanlar, ağı etkinleştiren aktörler olarak rol alıyor. Üretimin hiçbir formunun insanların süreç bilgisi ve farklı nitelikleri olmadan harekete geçebilmesi mümkün değil. Bilgi yönetiminin genişlemesi ve bilgi taşıyanların eğitilmesi gibi önemli unsurları içeren Yapay Zeka teknolojisine odaklanırken, insan unsurunu da göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz.” 

YENİ TEKNOLOJİLER İLK KEZ BU FUARDA

Hannover Messe 2019’da yapay zeka ve makine eğitiminin; enerji verimliliği ve kullanımı ile otonom üretim süreçleri dâhil olmak üzere, üretim ve enerji sektörlerinde artan önemine vurgu yapacak. Fuarda ayrıca ara yüz, protokol ve güvenlik açısından yaşanan zorluklar ele alınacak. Yapay zekâ ve endüstri sektörlerinin düşünce liderleri, Hannover Messe’de bir araya gelerek geleceğin çözümlerini geliştirecek. 

1 - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında Hannover Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Hannover Messe, IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket ve Kuvvet, Dijital Fabrika, Enerji, Endüstriyel Tedarik, ComVac ve Araştırma & Teknoloji bölümlerinden oluşuyor. Fuarda yeni başlayanlar ve kariyer gelişimi için de özel bölümler bulunuyor. Fuar programında 90’dan fazla konferans ve forum yer alıyor.


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