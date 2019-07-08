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Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi

08.07.2019 - 10:43 | Son Güncelleme :
Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi | Teknoloji Haberleri

Google LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.

New York Post'un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, Google T-Mobile'dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor. Haberde, Google'ın yöneticisi Aolan Mulally'nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

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