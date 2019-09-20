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Google’dan Avrupa’da 3 milyar Euro ek yatırım

20.09.2019 - 17:28
Google’dan Avrupa’da 3 milyar Euro ek yatırım | Teknoloji Haberleri

Google, Finlandiya, İrlanda, Belçika ve Hollanda’da bulunan veri merkezlerini genişletmek amacıyla 3 milyar Euro ek yatırım yapacak.

ABD’li teknoloji şirketi Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Avrupa'daki veri merkezlerini genişletmek amacıyla 3 milyar Euro ek yatırım yapacağını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile yaptığı ortak basın toplantısında Pichai, Google’nın Avrupa veri merkezlerini genişleteceklerini açıkladı. Bunun için 3 milyar Euro ilave yatırım yapacaklarını kaydeden Pichai, ilave yatırımlarla 2007’den beri Google’ın Avrupa’daki yatırımlarının toplamının 15 milyar Euro ya ulaşacağını belirtti.

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Pichai, yeni ek yatırımlarının Avrupa Birliği’nde 13 bin tam gün istihdamı destekleyeceğini de vurguladı. Google’ın yenilenebilir enerjiye yoğun yatırım yaptığını anlatan Pichai, AB’de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 1 milyar Euro yatırım yapacaklarını bildirdi.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne de Google’ın AB'deki ek yatırım planının Finlandiya'daki Hamina veri merkezinde 600 milyon Euro luk ilave yatırımı içerdiğini kaydetti.  Google'ın Finlandiya, Hollanda, İrlanda ve Belçika’da veri merkezleri bulunuyor. 


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