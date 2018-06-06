Facebook, Çinli şirketlerle veri paylaştığını doğruladı

Facebook, dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi Huawei'in de aralarında bulunduğu en az dört Çinli şirket ile veri paylaştığını doğruladı.

Facebook, Huawei ile bilgisayar üreticisi Lenovo Group ve akıllı telefon üreticileri OPPO ve TCL Corp'un, bazı kullanıcı verilerine erişimi olan yaklaşık 60 şirket arasında bulunduğunu söyledi. Bu şirketler, kendi kullanıcıları için Facebook benzeri uygulamaları yeniden yaratacakları yolunda sözleşme imzalamışlardı.

New York Times gazetesi Pazar günü verdiği haberde bu uygulamaya değindi ve kullanıcıların bazı arkadaşlarının verilerine, rızaları olmadan erişilmiş olabileceğini bildirdi.

Bu haber üzerine ABD Kongresi'nin bazı üyeleri bu konuda kaygılarını ifade ettiler.

Facebook ise iddiayı reddetti ve veri erişiminin, kullanıcılarının mobil cihazlardaki hesap özelliklerine erişmesine izin vermek için verildiğini söyledi.

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Facebook ayrıca, ortaklıkların yarıdan fazlasının çoktan sona ermiş olduğunu söyledi. Dün yaptığı açıklamada Huawei anlaşmasını bu hafta sona erdireceğini duyuran Facebook, Çinli şirketlerle olan üç ortaklığı da bitiriyor.

Çinli telekomünikasyon şirketleri, yabancı ülkelere casusluk fırsatı verdiklerini ve Amerikan altyapısını tehdit ettiklerini iddia eden ABD istihbarat yetkililerinin incelemesine maruz kalıyor.

Senato istihbarat komitesi başkan yardımcısı Mark Warner, Temsilciler Meclisi istihbarat komisyonunun 2012 yılından beri Huawei'ye ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Warner, "Facebook'un, Huawei ve TCL gibi Çinli cihaz üreticilerine Facebook API'sine ayrıcalıklı erişim sağladığı haberi, haklı endişeler yaratıyor. Facebook'un kullanıcılarıyla ilgili bilgilerin Çinli server'lara gitmemesini nasıl sağladığını daha etraflıca öğrenmeyi merakla bekliyorum" dedi.

API, yani uygulama programı arayüzü, temel olarak yazılım bileşenleri arasındaki etkileşimin nasıl olacağını belirliyor.

Bir Facebook yetkilisi, şirketin Çin şirketlerine verdiği erişimi dikkatle yönettiğini söyledi.

Facebook mobil ortaklıklar başkan yardımcısı Francisco Varela yaptığı açıklamada, "Facebook pek çok diğer Amerikan teknoloji şirketleri gibi, hizmetlerini bu telefonlara entegre etmek için bu şirketlerle hem de diğer Çinli üreticilerle birlikte çalışmıştır. Facebook'un Huawei, Lenovo, TCL ve Oppo ile entegrasyonları başından beri kontrol ediliyor; biz bu şirketlerin kurduğu Facebook uygulamalarını onayladık" dedi

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Beijing'de yaptığı konuşmada, şirketler arasındaki işbirliğine ilişkin açıklama yapmayacağını ve durumla ilgili bilgisi olmadığını söyledi

Hua gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ancak ABD tarafının Çinli şirketlerin yatırım ve operasyonel faaliyetleri için adil, şeffaf, açık ve dost bir ortam sağlayabileceğini umuyoruz" dedi.