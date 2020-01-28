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Coronavirüs, Apple'ın üretim planlarını aksatabilir

28.01.2020 - 15:24
Coronavirüs, Apple'ın üretim planlarını aksatabilir | Teknoloji Haberleri

Bazı kaynaklar Çin'de yaşanan ve Avrupa'ya yayılan coronavirüsün, şirketin üretim planlarını aksatabileceği konusunda uyarı yaptı.

 

ABD'li teknoloji firması Apple, tedarikçi firmalarından yılın ilk yarısında, iPhone üretimini yüzde 10 (ya da 80 milyon adet) artırmalarını istedi.

Japonya merkezli Nikkie'ye konuşan bir kaynak, bu yılın geçen yıldan çok daha yoğun geçeceğini belirtirken, başka kaynaklar Çin'de yaşanan ve Avrupa'ya yayılan coronavirüsün, şirketin üretim planlarını aksatabileceği konusunda da uyarı yaptı.

Gazetenin haberine göre, üretim artış talebini biraz kuşkuyla karşılayan tedarikçi firmalar, yüzde 10 gibi yüksek oranlı artışın gerçekleşemeyebileceğine, "Talep bugün için oldukça iyi; ancak, çok fazla iyimser olmamak için de çok dikkatli olmalıyız" sözleriyle dikkat çekiyorlar.

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Apple, hisse senetlerinin kote olduğu Wall Street Borsası’nın kapanışından sonra bilanço sonuçlarını açıklayacak.


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