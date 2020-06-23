Apple, Mac'lerde kendi çipini kullanacak | Teknoloji Haberleri

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağı açıklamasında bulundu.

Apple yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve bu cihazların bu yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı. Böylece şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı sona ermiş oldu.

Apple CEO'su Tim Cook bu hamlenin şirketin 1980'li yıllarda tanınmasını ve 1990'lı yıllarda tekrar popüler olmasını sağlayan Mac bilgisayarlar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

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Cook "Çipler cihazlarımızın kalbi" dedi ve "Çip tasarımında birinci sınıf bir ekibinizin olması birçok şeyi değiştiriyor" diye ekledi.

Bu değişim ile Mac'ler halihazırda Apple tarafından üretilen çipleri kullanan iPhone ve iPad cihazların arasında katılmış olacak. Cook bu değişimin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl süreceğini söylerken Apple'ın Intel işlemcili cihazlar için "uzun yıllar" destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Apple'ın kendi çiplerine geçmesi ile iPhone ve iPad'ler için uygulama üretenler Mac'ler için de uygulama üretmeye başlayabilecek. Apple'ın yazılım biriminin başındaki isim olan Craig Federighi bu değişim sayesinde Mac'lerde "çoğu uygulama hiçbir değişiklik yapmaya gerek kalmadan çalışacak" dedi.

Federighi mevcut uygulamaların "çok büyük çoğunluğu" Intel işlemcili cihazlarda da "yalnızca birkaç gün içerisinde" çalışabilecek hale getirilecek.

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