‹ Önceki Haber UİB'den 2.2 milyar dolarlık ihracat UİB'den 2.2 milyar dolarlık ihracat Sonraki Haber › Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi

ABD'li teknoloji devleri üretimlerini Çin dışına taşıyabilir

03.07.2019 - 14:59
ABD'li teknoloji devleri üretimlerini Çin dışına taşıyabilir | Teknoloji Haberleri

HP, Dell ve diğer teknoloji şirketleri üretimlerini Çin dışına çıkarmayı planlıyor.

Japonya'nın Nikkei gazetesi, HP Inc Dell Technologies ve Microsoft Corp gibi birçok teknoloji şirketinin üretim kapasitesinin önemli bir kısmını Çin dışına çıkarmayı planladığını bildirdi. Nikkei, kaynaklara dayandırdığı haberinde HP ve Dell'in dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 30'a kadarını Çin dışına çıkararak farklı noktalara kaydırmayı planladığını belirtti.

##$HABER_1455991$##

Nikkei'de yer alan habere göre; Microsoft, Google, Amazon.com Inc Sony Corp ve Nintendo Co oyun konsolu ve akıllı hoparlör imalatının bir kısmını Çin dışına çıkarmayı değerlendiriyor.


‹ Önceki Haber UİB'den 2.2 milyar dolarlık ihracat UİB'den 2.2 milyar dolarlık ihracat Sonraki Haber › Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.437 Değişim: -0,76% Hacim : 4.819 Mio.TL Son veri saati : 15:38
Düşük 99.172 03.07.2019 Yüksek 100.501
Açılış: 100.453
5,6410 Değişim: -0,24%
Düşük 5,6045 03.07.2019 Yüksek 5,6654
Açılış: 5,6548
6,3636 Değişim: -0,38%
Düşük 6,3273 03.07.2019 Yüksek 6,3965
Açılış: 6,3879
257,56 Değişim: -0,19%
Düşük 256,61 03.07.2019 Yüksek 261,27
Açılış: 258,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.