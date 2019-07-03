ABD'li teknoloji devleri üretimlerini Çin dışına taşıyabilir | Teknoloji Haberleri

HP, Dell ve diğer teknoloji şirketleri üretimlerini Çin dışına çıkarmayı planlıyor.

Japonya'nın Nikkei gazetesi, HP Inc Dell Technologies ve Microsoft Corp gibi birçok teknoloji şirketinin üretim kapasitesinin önemli bir kısmını Çin dışına çıkarmayı planladığını bildirdi. Nikkei, kaynaklara dayandırdığı haberinde HP ve Dell'in dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 30'a kadarını Çin dışına çıkararak farklı noktalara kaydırmayı planladığını belirtti.

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Nikkei'de yer alan habere göre; Microsoft, Google, Amazon.com Inc Sony Corp ve Nintendo Co oyun konsolu ve akıllı hoparlör imalatının bir kısmını Çin dışına çıkarmayı değerlendiriyor.