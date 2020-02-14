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ABD'den Huawei'ye yeni ek süre

14.02.2020 - 08:49 | Son Güncelleme :
ABD'den Huawei'ye yeni ek süre | Teknoloji Haberleri

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren geçici lisans için yeni süre verildi. ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün uzatılmıştı.

Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketlerinin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesi için 45 gün daha süre verildi.

Bu arada, ABD Adalet Bakanlığı, bugün, Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulunmuştu. Şirkete, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapma ve komplo kurma suçları yöneltilmişti.


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