Torba tasarının 11 maddesi kabul edildi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarının telekomünikasyon ile ilgili 11 maddesi kabul edildi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve MTV dahil bazı vergi artışlarını da içeren 130 maddelik torba tasarının telekomünikasyon ile ilgili 11 maddesi dün gece kabul edildi. Komisyon tasarının görüşmelerine Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla bugün devam edecek.

MTV'de yapılması planlanan yüzde 40'lık vergi artışını da içeren Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 130 maddeden oluşuyor. Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı.

GSYH'ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1'den yüzde 2'ye çıkaran bu gelişmeler sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet OVP ile birlikte bu tasarıda yer alan değişikliklerle 30 milyar TL'ye yaklaşan vergi artışlarına gitti.

Kamuoyundan gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özellikle MVT'deki artışın gözden geçirilmesini istemesinin ardından hükümet söz konusu düzenlemeyi gözden geçireceğini açıkladı. Yeni düzenlemede MTV'deki artış oranlarının düşürülmesi bekleniyor.

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Dün kabul edilen değişikliklerle telekom sektöründe yüzde 5-25 arasında değişen özel iletişim vergisi (ÖİV) yüzde 7.5 olarak tek oranda birleştiriliyor.

Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşmede birbirinden farklı olan ÖİV oranlarının her bir hizmet için yüzde 7.5 olarak aynı oranda belirlenmesine ilişkin düzenleme üzerinde söz alan Ağbal, şöyle dedi:

"Bugün hangimizin telefon aboneliği tek başına internet ya da tek başına konuşma? Hepimizin sabit olsun, ön ödemeli kartlar olsun aynı anda iki hizmeti birlikte alıyoruz. Dolayısıyla burada yüzde 7.5, yüzde 5, yüzde 25 olan oranı biz yüzde 7.5'te eşitliyoruz. GSM operatörlerine buradan sesleniyorum; biz hükümet olarak vergi oranlarında indirim yapıyoruz; dolayısıyla operatörler de bunu faturalara yansıtacaktır. Yüzde 25, 15, ve 7.5 ve 5 şeklindeki oranlar zaman zaman ihtilaflara neden oluyordu. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."

Tasarının ilk maddesinde yer alan GSM şirketlerinin ödemesi gereken yüzde 15 tutarındaki Hazine payında yaşanan itilafların giderilmesini amaçlayan değişiklik ise muhalefet partilerinin "bir çeşit borçların affı" anlamına geldiği sözleriyle eleştirildi.

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, "Üç büyük telekom şirketinin 5 milyar TL'lik borcu siliniyor" sözleriyle eleştirdiği değişik için ise Ağbal şöyle konuştu:

"Muhalefetin eleştirileri arasında yer alan '3-4 firmanın borcu siliniyor' anlayışını doğru bulmuyorum... Tahakkuk etmiş, kesinleşmiş 5 milyar TL'lik borç diye bir şey yok. Bu itilaflar devam ediyor. Davalar devam ediyor. Bu davalar uzun yıllar devam edecek."

MHP ve HDP'li vekiller de tasarının ilgili maddesinin geri çekilmesi gerektiğini desteklemediklerini ifade ettiler.

Ağbal, "Gerek mahkemelerde gerek tahkimde devam eden çok sayıda davalar var. Yaptığımız düzenleme ile belirli tutarda ödemelerin yapılması halinde bu davaların ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde karşılıklı sulh olma ihtimali getiriyoruz" dedi.

Ağbal, tasarı ile değiştirilen GSM şirketleriyle yapılan sözleşmelerde yer alan brüt satışlar ifadesi nedeniyle "yoruma dayalı konulardan oluşan itilaflar" olduğunu belirterek, "Hazine'nin alacağından vazgeçmek diye bir fikir asla söz konusu değil" dedi.

Öte yandan sektör yetkilileri de yaptıkları konuşmalarda ilgili itilaflarda yasal süreçte şirketlerin bir çok davayı kazandığına da dikkat çektiler.

Hazine'nin Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya 345 milyon TL'si incelenmesi tamamlamış anapara alacağının bulunduğunu belirterek, itilaf tutarının GSM firmalarından alınan Hazine payının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğunu söyledi.

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