Merkel aday olmayacak | Politika Haberleri

Almanya Başbakanı Merkel bir daha başbakan adayı olmayacak, parti liderliğini bırakacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şu an dördüncü dönemini yürüttüğü başbakanlığı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin başkanlığını bir sonraki seçimlerde bırakacağını açıklayarak 2005 yılından bu yana Avrupa siyasetine yön verdiği dönemin kapandığına işaret etti.

Merkel'in bu kararı partisinin iki hafta içinde ikinci defa yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybını izliyor.

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Merkel 2000 yılından bu yana CDU'nun başkanlığını, 2005 yılından bu yana başbakanlığı yürütüyor.

CDU'nun Hesse eyaletindeki seçimlerde aldığı sonuçların ardından dün açıklamada bulunan Merkel, "Öncelikle Hamburg'da Aralık ayında yapılacak CDU parti kongresinde başkanlık için aday olmayacağımı açıklıyorum. Ayrıca bu Almanya başbakanı olarak bu son dönemim. 2021 yılındaki federal seçimlerde aday olmayacağım" dedi.

Merkel'in kararının ardından euro dolar karşısında değer yitirirken, Almanya'nın devlet tahvillerinin getirileri yükseldi.

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