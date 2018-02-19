Meclis'in gündeminde bunlar olacak

Meclis 'yardımcı doçentlik' teklifi için mesai yapacak.

TBMM genel kurulu bu hafta "yardımcı doçentlik" kadrosunun kaldırılmasını öngören kanun teklifi için mesai yaparken, torba tasarının komisyon görüşmelerine de devam edilecek. Meclis genel kurulunda görüşülecek teklife göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine, "doktor öğretim görevlisi" kadrosu ihdas edilecek.

Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise "profesör", "doçent" ve "doktor öğretim üyesi"nden oluşacak.

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Bu arada, Maliye Bakanlığı'nın hazırlayarak sunduğu ve vergi dahil çeşitli alanlanda yeni düzenlemeler içeren torba tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine bu hafta da devam edilecek.

TBMM'de bugün ayrıca "Kadın ve çocuğa yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin arttırılması" konulu bir çalıştay düzenlenecek.

Partilerin grup toplantıları da her hafta olduğu gibi yarın yapılacak.

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