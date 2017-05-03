Kabine değişikliği gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetin gündeminde kabine değişikliği gibi bir şey yok, Başbakan bu konuda bir teklifle gelmedi" şeklinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında kabine değişikliği tartışmaları ve AKP'de yapılması beklenilen değişikliklerle ilgili sorulara karşılık şunları kaydetti:

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* Hükümetin gündeminde kabine değişikliği gibi bir şey yok

* Kabine değişikliği konusunda Başbakan bana bir teklifle gelmedi

* Devlette atılan bazı adımlar var, Başbakan Yıldırım ile bunları dün ele aldık

* Eğer genel başkanlık görevi bana verilirse, tabi ki partideki birimleri yeniden ele alıp değerlendirme olacak ama bunlar istişarelerle gerçekleştirilecek

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