Erdoğan ve Trump olumlu konuştu

Erdoğan ve Trump, ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına rağmen görüşmede olumlu konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bölgenin geleceğinde silahlı Suriyeli Kürtlere yer olmadığını söyledi, ancak ABD ziyaretinden kısa bir süre önce Trump'ın imzaladığı YPG'ye silah yardımı kararına doğrudan bir eleştiri getirmedi.

İki lider dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak açıklamada bulunurken, Trump "terörle mücadelede" Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğunu ifade etti.

Trump ortak basın toplantısında, "Çok iyi bir ilişkimiz var, daha da iyi hale getireceğiz" dedi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Erdoğan da ziyaretinin ikili ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine" inandığını ifade etti.

Trump'ın geçen hafta Türkiye'nin PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olarak nitelediği YPG'ye silah yardımına izin verdiği göz önüne alındığında iki lider olumlu ifadeler kullandı.

Erdoğan ABD ziyareti öncesinde Trump ile görüşmesinde ABD yönetiminin YPG'ye silah verme fikrini değiştirmeye çalışacağını belirtmişti. YPG, ABD'nin desteklediği ve Suriye'de İslam Devleti ile mücadele yürüten Suriye Demokratik Güçleri içindeki en etkin silahlı güç konumunda.

Trump ortak açıklamada, "Türkiye'yi terör ve IŞİD ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinde destekliyoruz, terör örgütleri için güvenli bir yer kalmayacağına emin olacağız" dedi.

Trump Suriye konusunda ise, "Suriye'deki korkunç katliama son vermek arayışında Türkiye'nin liderlik göstermesini takdir ediyoruz" dedi.