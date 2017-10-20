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Yıl sonu dolar tahminini 4,15 TL olarak açıkladı

20.10.2017 - 14:55 | Son Güncelleme : 20.10.2017 - 15:44

BBVA, 2017 sonu dolar/TL tahminini 4,15 TL olarak açıkladı. Banka aynı zamanda Türkiye ekonomisi için 2017 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya çıkardı.

Türkiye için 4. çeyrek ekonomik görünüm raporu yayınlayan İspanyol bankacılık devi BBVA, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) etkisiyle Türkiye ekonomisinin potansiyelin üzerinde büyümeye devam ettiğini ve buna bağlı olarak 2017 için GSYH büyüme tahminini yüzde 1 artırarak yüzde 6'ya çıkardıklarını bildirdi.

Ekonomik aktivitedeki yüksek ivme ve euro kurunun devam eden yansımalarının daha yüksek bir enflasyon patikasına yol açtığını belirten BBVA, TCMB'nin kredibiliteyi yeniden tesis etmek ve enflasyon baskılarını kontrol altında almak için para politikasını sıkı tutmaya devam edeceğini vurguladı.

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"CARİ AÇIĞIN AŞIRI KÖTÜLEŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

Mali politikanın 2019 seçimleri öncesinde destekleyici olmaya devam etmesini bekleyen BBVA, "Cari işlemler açığınının, turizm gelirlerinin yüksek ithalat büyümesine tampon oluşturmasına bağlı olarak aşırı şekilde kötüleşmemesini bekliyoruz" ifadelerini de kullandı.

Raporunda Türkiye'nin makro ekonomik rakamlarına ilişkin temel tahminlerine de yer veren BBVA, 2018 yılında büyümenin yüzde 4,5'e yavaşlayacağını öngördü.

İhracatın 2017'de yüzde 10,9 ve 2018'de yüzde 6,3 büyümesini bekleyen BBVA, ithalatın ise 2017'de yüzde 4,2 ve 2018'de yüzde 6,7 büyüyeceğini tahmin etti.

Türkiye için 2017 sonu enflasyon tahminini yüzde 10,0 olarak ortaya koyan ve enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,8'e gerilemesini bekleyen BBVA, cari işlemler açığının GSYH'ya oranını da 2017'de yüzde 4,5 ve 2018'de yüzde 4,8 olacağını öngördü.

YIL SONU DOLAR 4,15

BBVA, dolar için kur tahminini 2017 sonu için 4,15 TL, 2018 sonu için 4,26 TL olarak ifade ederken, 2017 yılı için ortalama dolar kurunu 4,08 TL olarak belirledi.
 


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