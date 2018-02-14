Yeni başkandan 'faiz artırımı' sinyali

Fed Başkanı Powell, faiz artırımlarına devam edileceğini işaret etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD merkez bankasının, hisse senedi piyasasında son dönemde görülen güçlü satışlarının finans sistemi için oluşturabileceği tehditleri izlemeye devam edeceğini kaydederek, faiz artışlarını sürdüreceğini işaret etti.

Powell, Salı günü Washington'da yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Hem faiz hem de bilançomuzu kademeli olarak normalleştirme sürecindeyiz," dedi ve Finansal istikrara yönelik gelişmekte olan risklere karşı alarm durumunda kalacağız" şeklinde görüş bildirdi.

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Fed'in yeni başkanı hisse senedi fiyatlarındaki keskin düşüşten bahsetmedi, ancak diğer bazı merkez bankası yetkilileri, bu düşüşlerin ekonomi ve finans sistemi üzerinde fazla etkili olmayacağını kaydetti.

New York Fed Başkanı William Dudley, geçen hafta yaptığı açıklamada, hisse senetlerindeki kayıpları "küçük patatesler" olarak nitelerken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Salı günkü konuşmasında, kargaşanın ekonomik görünümü ya da daha fazla faiz artırımı yönündeki kendi görüşünü etkilemediğini belirtti.

Fed yetkilileri, Aralık ayındaki son çeyrek dönem projeksiyonlarında, noktasal grafik olarak adlandırdıkları medyan tahminine göre, bu yıl için üç faiz artırımı öngörüyorlar. Yetkililer bu görüşlerini 30-31 Ocak'taki Fed toplantısında da dile getirdiler ve "federal fon faizlerinde (gösterge faiz) kademeli artışların sürmesini" beklediklerini belirtti.

New York'ta JPMorgan Chase & Co. baş ABD ekonomisti Michael Feroli, "Powell'ın Salı günkü yorumları Ocak ayındaki mesajı ile uyumluydu," dedi ve "Faiz artırımı sürecindeler ve bitiş çizgisi yakınında değiller" şeklinde görüş bildirdi.

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