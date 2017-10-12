Yabancı yatırımcının hisse alımı sürüyor

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 6 Ekim haftasında 50.1 milyon dolar, hisse portföyü 50 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 6 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 50.1 milyon dolar arttı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 6 Ekim haftasında net 50 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 6 Ekim haftası itibarıyla 33.83 milyar dolardan 33.93 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 6 Ekim haftası itibarıyla 49.81 milyar dolardan 50.25 milyar dolara yükseldi.

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