Yabancı 2 milyar dolarlık menkul kıymet aldı

Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 21 Temmuz haftasında 1.88 milyar dolar, hisse portföyü 251 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 21 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 1.88 milyar dolar arttı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 251 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 21 Temmuz haftası itibarıyla 33.45 milyar dolar oldu. Verilere göre, 14 Temmuz haftasında DİBS stoku 31.17 milyar dolar, arındırılmış giriş tutarı 345.7 milyon dolar olmuştu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 21 Temmuz haftası itibarıyla 50.46 milyar dolardan 52.1 milyar dolara yükseldi.

BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ, veri sonrası notunda "Geçen hafta gerçekleştirilen Hazine ihalelerinde yabancı talebi olduğu açık. Haftalık bazda bu derece bir giriş her ay gördüğümüz bir şey değil" dedi ve şöyle devam etti:

"Verinin başlamasından bu yana son 12 yılda sadece altı kez benzer haftalık girişler gördük. Yılbaşından bu yana bono piyasasına toplam girişler 5.8 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl yıllık net alım 823 milyon dolar olmuştu. Böylece tahvil piyasasında yabancı sahipliği yüzde 21.5'ten yüzde 22.5'e yükseldi. Bu oran bir kaç yıl önce yüzde 30 seviyesindeydi."