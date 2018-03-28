Turkcell'de temettü belli oldu

Turkcell hissedarlarının 1,9 milyar liralık temettü önerisinde anlaştığı açıklandı.

Turkcell'in üç ana hissedarından Telia Company diğer ana hissedarlarla şirketin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve 1.9 milyar lira temettü dağıtılması konusunda anlaştığını açıkladı. Açıklanan temettü tutarı Turkcell yönetim kurulunun teklif ettiği brüt 1.23 milyar temettünün üzerinde bulunuyor.

Turkcell'in yönetim kurulu üyeleri ve temettü belirleme konusunda yetkili genel kurulu yarın toplanacak.

Yapılan açıklamada, "Telia Company ve Turkcell Holding'in diğer hissedarları temettü ve yönetim kurulu adayları hakkında teklifler üzerinde anlaştı... Teklifin (genel kurulda) kabul edilmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada Turkcell Holding'in genel kurulda yönetim kuruluna üç üye için yeni aday göstereceği ifade edilerek, "Genel kurulun üç yeni üyeyi yönetim kuruluna seçmesi bekleniyor" denildi.

Telia üç aday içinde sadece birinin adını açıklayarak, Telia'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Ingrid Stenmark olduğunu belirtti.

Turkcell'in kontrolünü elinde bulunduran yüzde 51 oranındaki hisse Turkcell Holding'de bulunuyor. Telia'nın Turkcell Holding üzerinden şirkette dolaylı yüzde 24, Çukurova Holding'in yüzde 13.8, Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One'ın yüzde 13.2 payı bulunuyor.

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