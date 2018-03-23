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Trump'ın adımları ile piyasalar negatif

23.03.2018 - 09:22

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ticaret savaşları"nı kızıştıracak adımları ve üst yönetim kadrosuna ilişkin soru işaretleri ile negatif seyrediyor.

ABD Başkanı Trump, dün imzaladığı genelgeyle, ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi verdi. Kısıtlamalar ile Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi ve toplam kısıtlama tutarının 60 milyar doları bulabileceği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı, Trump'ın adımı sonrasında, ABD'ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı.

Dün ayrıca ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinden muaf tutulacağını bildirirken, federal hükümete, 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,3 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek tasarı da Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Bu gelişmeler "ticaret savaşları" endişelerini artırırken, ayrıca Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alması da üst yönetim kadrosuna ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

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Pay piyasaları, bu belirsizliklerle yüzde 3'e yakın değer kaybederken, dolar endeksi 89,5-90,0 bandında yatay seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 2,93, S&P 500 endeksi yüzde 2,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,50'de bırakırken, varlık alım hedefini de 435 milyar sterlinde sabit tuttu. BoE'nin Para Politikası Kurulu tutanaklarında faizin sabit tutulması kararının 2'ye karşı 7 oyla alındığı, kurul üyelerinden Ian McCafferty ve Michael Saunders’in faiz artırımı yönünde oy kullandığına yer verildi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan aylık ekonomi bülteninde, ekonomik göstergelerin Avro Bölgesi'nde güçlü bir büyüme ivmesine işaret ettiği ve büyümenin kısa vadede daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu gelişmeler, beklentilerin altında kalan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve azalan küresel risk iştahı ile borsalarda sert düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,38 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile dün Avrupa'da başlayan ve ABD borsalarında da devam eden satış ağırlıklı seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 118.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki kayıplar ve döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle düşüşe geçerek, günü yüzde 0,46 azalışla 117.110 puandan tamamladı. Bugün Asya piyasalarının açılışında, derinliğin olmadığı saatlerde 4,0367 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL ise bankalararası piyasanın açılışında 3,9650 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Trump'ın attığı adımlar ve söylemlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2017 yılı iş gücü istatistikleri 
15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri 
17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları 


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