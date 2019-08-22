Trump Fed'e yine sert çıktı | Piyasa Haberleri

Trump, Almanya'nın 30 yıl negatif faizle tahvil sattığını ancak Fed'in yapılması gerekenleri yapmadığını söyledi. Trump Fed yöneticilerine "Savaşın ya da evinize gidin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yüklenmeye devam ediyor. Twitter’dan açıklama yapan Trump Fed’e “Savaşın ya da evinize gidin” dedi.

ABD Başkanı Trump, “Almanya 30 yıl vadeli negatif faiz ile tahvil sattı. Almanya, ABD ile rekabet ediyor. FED, bizim yapmamız gerekeni yapmamıza imkan vermiyor. Fed bizi rekabetimizde dezavantajlı hale getiriyor. Dolar güçlü, enflasyon yok. Fed bataklık kumu gibi hareket ediyor. Savaşın ya da evinize gidin.” açıklamasında bulundu.