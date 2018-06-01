SPK'dan Yapı Kredi'ye izin

SPK, Yapı Kredi'nin 4.1 milyar TL'lik bedelli sermaye artırımını halka arz yoluyla yapmasına izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yapı Kredi'nin bedelli 4.1 milyar lira tutarındaki sermaye artırımının halka arz yoluyla yapılmasına izin verdi. Açıklama dün yayınlanan SPK bülteninde yer aldı.

Yapı Kredi bilançosunun daha da güçlenmesi amacıyla ödenmiş sermayesini pay ihracı yolu ile 4.1 milyar TL artırarak 8.45 milyar TL'ye çıkarma kararı almıştı.

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