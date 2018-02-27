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Şok'un halka arzında yeni adım

27.02.2018 - 12:24 | Son Güncelleme :

Şok Marketler ve Penta'nın halka arzına ilişkin çalışmaların normal seyrinde devam ettiğini belirten Gözde Girişim, halka arz çalışmaları kapsamında Şok Marketler'in Esas Sözleşmesinde yapılması planlanan değişikliklere SPK tarafından onay verildiğini bildirdi.

SPK, halka arz çalışmaları kapsamında Şok Marketler'in Esas Sözleşmesinde yapılması planlanan değişiklikleri onayladı. Gözde Girişim tarafından yapılan açıklamada, "Yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Şok Marketler'in Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yapılacak olan değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Gözde Girişim'in KAP'ta yer alan bir diğer açıklamasında da, "Şok Marketler'in halka arz hazırlıklarına 2017 yılında başlanmış ise de, bir mevzuat engeli nedeniyle bunun hangi borsada yapılacağı 2017 yılı içinde belirsizliğini korumuş, anılan nedenle planlanan halka arz 2017 yılı içinde gerçekleştirilememiştir. Fakat daha sonraki müspet gelişmeler neticesinde Şok Marketler ve Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım (Penta) paylarının Borsa İstanbul'da muhtemel halka arzına ilişkin çalışmalar normal seyrinde devam etmektedir" bilgisi yer aldı.


Etiketler

  • halka arz
  • şok market
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