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Seçim sonrası 'banka hisseleri'nden sert hareket

05.03.2018 - 15:43

İtalyan bankaları ülkedeki genel seçimler sonrası sert düştü.

Ülkedeki genel seçimler sonrası FTSE MIB Endeksi yüzde2 düşüşle açıldı, daha sonra hafif toparlandı ve yüzde0.5 düşük seyretti. Ancak finans sektörü hala kırılgan seyrediyor. 

Ülkenin önde gelen bankalarından Banco BPM yüzde6.7, BPER Banca ve UBI Banca hisseleri yüzde5'e yakın oranda düşüş kaydetti.

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Daha güçlü duran Unicredit ve Intesa SanPaolo hisseleri de sırasıyla yüzde3.5 ve yüzde3 oranında geriledi.

İtalya'da resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ ittifakı yüzde 37,2 ile seçimde en çok oyu aldı. Seçime ittifakların dışında tek başına katılan Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı popülist 5 Yıldız Hareketi, yüzde 32'lik oy oranıyla meclisin en büyük partisi oldu.


Etiketler

  • genel seçim
  • banka hisseleri
  • İtalya
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