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'Reel kur' 9 ayın dibinde

06.11.2017 - 16:39

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde 87,96 seviyesine inerek, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "reel döviz kuru endeksi" raporu yayımlandı. Buna göre; reel döviz kuru, ekim ayında TÜFE bazlı olarak yüzde 2,6 gerileme kaydetti ve 87,96 seviyesine indi. Endeks bir önceki ay 90,30 seviyesinde gerçekleşmişti.

REK, Ocak ayında 2003 başlangıçlı veri setinden alınan en düşük seviye olan 88,17'ye gerilemişti. Daha sonra bu seviye 87,56'ya revize edildi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor. Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.


Etiketler

  • TÜFE
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  • reel döviz kuru endeksi
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