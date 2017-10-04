Reel efektif döviz kuru yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 90.30 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artarak 90,30'a çıktı. Endeks, ağustos ayında 89,63 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise eylülde bir önceki aya göre 0,32 puan artışla 89,42'den 89,74'e yükseldi. Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise TÜFE bazında 9,47 puan ve Yİ-ÜFE bazında 7,9 puan azaldı.

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