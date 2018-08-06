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Reel efektif döviz kuru tarihi düşük seviyede

06.08.2018 - 14:55
Reel efektif döviz kuru tarihi düşük seviyede

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında 76.01 ile veri tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) TL'deki değer kaybına paralel temmuz ayında da düşüşünü sürdürerek 76.01 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

TCMB 77.1 olarak açıkladığı Haziran değerini ise 77.03'e revize etti.

TCMB tarafından yayınlanan endeks bu yıl haricinde yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri 80 seviyesinin altında işlem görmedi.

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Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. 


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