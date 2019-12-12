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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

12.12.2019 - 09:05
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.81 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.80 TL seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7983 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8113 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.02 itibarıyla 5.8052 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4721 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6752 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 97.07 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1140 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.00 seviyesinde bulunuyor.


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