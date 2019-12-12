Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.81 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.80 TL seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7983 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8113 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.02 itibarıyla 5.8052 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4721 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6752 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 97.07 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1140 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.00 seviyesinde bulunuyor.

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