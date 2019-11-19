Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.73 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.6938 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7483 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.08 itibarıyla 5.7169 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3353 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4013 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda 5.65 TL'nin gündeme geleceğini, 5.78 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 97.68 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1078 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.07 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalışla 106.740,58 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,61 puan azalarak 106.740,58 puana inerken toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile madencilik oldu.

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107.278,00 puanla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, 107.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa da gelen kar satışlarıyla hafif geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi nedeniyle küresel pay piyasalarındaki alıcılı havanın devam ettiğini kaydetti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalarının izleneceğini belirten analistler, öğleden sonra ayrıca ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

GRAM ALTIN 271 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 270,8 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak günü 271,6 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.470,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi. Her iki taraftan görüşmelere dair olumlu haber akışının sürdüğünü belirten analistler, buna rağmen yatırımcıların temkinli duruşu sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD'de inşaat üretimi verileri ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 133.850 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde, 133.850 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen ve 134.175 puanla 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,35 artışla 133.525 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin ve New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, ayrıca yurt dışında ABD inşaat üretimi ile Avro Bölgesi cari işlemler dengesinin, yurt içinde de uluslararası yatırım pozisyonunun açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 133.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 134.200 ve 135.000 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 132.500 ve 131.700 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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