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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

15.11.2019 - 09:23 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7394 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7708 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.50 itibarıyla 5.7478 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3456 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4070 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 98.05 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1024 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.12 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 104.993,49 puana ulaştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.212,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile elektrik oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. 

GRAM ALTIN 272 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 271,9 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,6 değer kazanarak günü 271,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 271,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.466 dolar seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde ABD tarafından gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yaptığı sunumda "Bu ortamda resesyon olasılığının yüksek olduğunu düşünmek için bir sebep yok." ifadelerini kullandığını belirten analistler, Powell'ın bu açıklamalarının para politikasında halihazırdaki tutumun devam edeceği şeklinde yorumlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 130.300 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 675 puan üzerinde, 130.300 seviyesinde dengelendi.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,46 azalışla 129.625 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti. 


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