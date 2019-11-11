Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.76 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7599 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7953 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.58 itibarıyla 5.7724 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3743 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4339 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 düşüşle 98.00 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1038 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.06 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalışla 102.667,61 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 485,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,99 ile ticaret oldu. Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.

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Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağına dikkati çekti.

Haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

GRAM ALTIN 273 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatı düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 0,4 azalışla 270,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 272,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.465,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, geçen hafta ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde anlaşmanın çok yakın olduğuna dair haberlerin altının ons fiyatını 1.456 dolar ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanması için ABD'nin tarifeleri indireceğine dair haberleri yalanladığını belirten analistler, bu açıklamanın ardından altının ons fiyatının yeni haftaya yükselişle başladığını kaydetti.

Analistler, bu hafta ticaret görüşmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumları ve Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.456 doların destek, 1.475 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinen analistler, gram altında ise 270 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 128.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan altında, 128.900 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 131.000 puana yakın seviyelerde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 129.475 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine ilişkin iyimserliğin, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalarla azaldığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu hafta da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

13 Kasım Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağını anımsatan analistler, yoğun haber gündeminin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 133.000 seviyelerinin direnç, 128.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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