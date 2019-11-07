Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.74 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7357 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7642 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.28 itibarıyla 5.7396 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3597 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3690 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.68 TL'nin destek, 5.78 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 97.84 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1066 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.10 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 102.649,43 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.505,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,80 ve holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk üç günündeki yükselişini yeni güne de taşıdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan görüşme ile ilgili açıklamasında "Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, öğleden sonra Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 274,8 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 275,7 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 274,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.487 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 127.700 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan üzerinde, 127.700 seviyesinde dengelendi. Dün, alış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,85 üzerinde, 126.900 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay ve vadeli piyasaların haftanın ilk üç günündeki yükseliş eğilimini bugüne de taşıdığını belirterek, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.000 ve 128.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 126.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Etiketler