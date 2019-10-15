Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.88 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8604 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.9342 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.16 itibarıyla 5.8717 TL seviyesinde işlem hareket ederken; 6.5484 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4639 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4561 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, açıklanan yaptırımların piyasaları olumsuz etkilemesinin beklenmediğini belirterek, yurt dışında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıları ile makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 5,90 TL'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5.76 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 yükselişle 98.25 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1005 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.84 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611 puan artışla 95 bin 592 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi saat 15.17 itibarıyla 1558 puanlık yükselişle 95 bin 529 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise yüzde 1.66 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 2.50 oranında yükseldi.

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Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım açıklamaları nedeniyle 27 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,10 azalışla 93.981,39 puandan tamamladı.

Analistler, dün Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların çok sert olduğunu belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı çelik sektörüne ilişkin gümrük tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 282 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0.2 değer kaybıyla 283.97 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,0 artışla 284,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 13.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.2 altında 283.97 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.913 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0.07 üzerinde 1.494 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamalara rağmen Çin tarafının anlaşmayı imzalamadan önce detaylar üzerinde biraz daha çalışmak istemesinin, müzakereleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Dün, bu yöndeki haberlere paralel görece azalan risk iştahının altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirten analistler, ticaret görüşmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle 119.400 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.375 puan üzerinde, 119.400 seviyesinde dengelendi. Dün özellikle spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle sert düşen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 azalışla 118.025 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından piyasalarda etkili olan satışların bugün yerini tepki alımlarına bıraktığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre çelik sektörüne ilişkin tarifeler mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.

Açıklanan yaptırımların piyasaları olumsuz etkilemesinin beklenmediğini belirten analistler, dün Trump'ın sosyal medyada paylaştığı mesajların ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların sert olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 117.500 seviyesinin destek, 123.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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