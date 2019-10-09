Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.83 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8186 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8468 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.25 itibarıyla 5.8410 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4129 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.84 TL seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 5.75 TL ve 5.65 TL seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 98.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0975 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.00 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 282 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 282,13 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 282,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 14.06 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,04 altında 282,13 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını 1.898 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0.13 düşüşle 1.500 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 28 Çinli şirketi ticari kara listeye almasının ardından taraflar arasında gerilimin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da dün yaptığı konuşmada verdiği güvercin mesajların altına olan talebi artırabileceğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 284 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BORSA İSTANBUL GERİLİYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 287 puan artışla 102 bin 146 seviyesine yükselirken; endeks saat 14.27 itibarıyla 870 puanlık düşüşle 100 bin 973 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.88 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi de aynı dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1.55 değer kaybıyla hareket ediyor.

Dün güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 100.656,30 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,1 azalışla 101.859,30 puandan tamamladı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile ticaret müzakereleri konusunda ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 127.475 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 25 puan üzerinde, 127.475 seviyesinde dengelendi.

Dün gün içinde 125.650-128.625 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 127.450 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin jeopolitik risk algısını ve buna bağlı olarak da piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin de ticaret savaşı endişelerine neden olduğunu söyledi.

ABD, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan 28 Çinli şirketi kara listeye almasının ardından bazı yetkililere de vize kısıtlaması getirirken, Çin devlet televizyonu da NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının yayınlarını iptal ettiğini duyurdu.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yarın ABD'de başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesi bu gelişmelerin endişeleri artırdığını ifade eden analistler, taraflardan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.000 ve 125.000 seviyelerinin destek, 131.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler