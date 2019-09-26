Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.68 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.69 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6682 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.6967 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.11 itibarıyla 5.6828 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2261 TL seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de ikinci çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.6580 TL'nin destek, 5.7450 TL'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 98.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0941 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.20 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 275,3 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 2,3 azalışla 274,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 275,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.840 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklenenden daha kısa bir süre içinde sonlanabileceğini açıklamasından ardından yüzde 1,8 değer kaybetti. Altının onsu dünkü düşüşün ardından güne 0,3 yükselişle 1.507,7 dolardan başladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olarak öne çıktığını, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi desteklemeye devam edebileceğini söyledi.

ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmalarında yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Harcama (GSYH), kişisel harcamalar, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 295,12 puan artışla 102.913,54 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 295,12 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 102.913,54 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

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Dün dünya borsalarından pozitif ayrışmasını sürdüren Borsa İstanbul'da yüzde 0,76 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 102.618,41 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile diplomatik ve ticari ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının, TL varlıklara ilginin artmasını sağladığını kaydetti.

TCMB Başkanı Uysal, dünkü konuşmasında, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini ve enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil girişiminin gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD'nin ikinci çeyrek büyümesi başta olmak üzere makroekonomik verilerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 128.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.700, en yüksek 128.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 128.800 seviyesinde dengelendi. Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 128.875 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunulması ve İngiltere'de devam eden siyasi belirsizliklere karşın ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle küresel piyasaların sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 130.000 seviyelerinin direnç, 127.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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