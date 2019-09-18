Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.69 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.6788 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7079 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.21 itibarıyla 5.6838 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2809 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın, gerçekleştireceği basın toplantısında, likidite sorunu ve gelecek dönem para politikası ile ilgili vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek; teknik açıdan dolarda 5.7450 TL'nin direnç, 5.6750 TL'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 yükselişle 97.97 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1045 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.09 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 274,9 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 275,2 liradan tamamladı.

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Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 274,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yatay seyirle 1.501 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın petrol tedarikinin saldırı öncesi seviyelere döndüğünü bildirmesinin jeopolitik risklerde görece azalmaya sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bugün ayrıca İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile iletişim oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını, buna bağlı olarak TL varlıkların üzerindeki satış baskısının hafifleyebileceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) dün akşam sektörün kredilerine ilişkin yaptığı açıklamanın, yatırımcıların gündemini meşgul ettiğini kaydeden analistler, BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili adımının, kısa vadede rasyolarda sınırlı bozulmalara neden olsa da orta ve uzun vadede bankacılık sektörüne güveni artırması bakımından pozitif olduğunu dile getirdi.

Sermaye yeterlilik rasyosunun Basel III kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde BDDK tarafından ihtiyatlı bir yaklaşımla Türkiye'de yüzde 12 olarak uygulandığını hatırlatan analistler, bankacılık sektörünün rasyolarının halen bu seviyelerden çok daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu, 103.400 ve 105.000'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan altında, 127.800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün azalan küresel risk iştahı ve artan jeopolitik riskler nedeniyle satış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 127.975 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.700 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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