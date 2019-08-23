Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 5.76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.7562 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7777 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.22 itibarıyla 5.7703 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3782 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.3802 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.0495 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 5.75 TL'nin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5.85 TL'nin gündeme geleceğini söylerken, 5,6950 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.27 yükselişle 98.32 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1059 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.18 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 277 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 277,2 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan yükselişe paralel yüzde 0,6 artarak günü 277,7 liradan tamamladı.

Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.848 liradan satılıyor.

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Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.496,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 968,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,78 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal kesim güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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