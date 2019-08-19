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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

19.08.2019 - 09:12 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.57 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5598 TL seviyesini; en yüksek ise 5.5930 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.30 itibarıyla 5.5889 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1740 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.2084 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.7788 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 yükselişle 98.06 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1104 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.59 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 96.501,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 767,18 puan ve yüzde 0,80 artışla 96.501,35 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.

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Cuma günü azalan küresel risk iştahı ile satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yüzde 0,87 düşüş kaydederek 95.734,17 puandan kapanmıştı.

Analistler, bu hafta Jackson Hole konferansı kapsamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek mesajlar, ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

GRAM ALTIN 270 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 270,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, cuma gününü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybıyla 270,8 liradan tamamladı.

Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 270,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satılıyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.507 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Euro Bölgesi'nden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

Bugün, Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Tüketici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.500 doların destek, 1.523 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti. 


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