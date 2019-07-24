Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.69 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.7001 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7393 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.10 itibarıyla 5.7191 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3562 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3797 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 97.32 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1149 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.68 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 261,3 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 260,4 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 261,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.750 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 1.422,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 389,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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